Milan, 4 anni fa Pioli debuttava sulla panchina dell’Inter in un derby

Esattamente 4 anni fa, mister Stefano Pioli iniziava la sua avventura all’Inter al posto di Franck De Boer. Iniziò con un 2-2 contro il Milan

Stefano Pioli il 20 novembre 2016 debuttava da tecnico dell’Inter dopo aver preso il posto dell’esonerato Frank de Boer. Caso strano, la prima partita fu proprio un derby contro il Milan, sua attuale squadra. Milan e Inter quel giorno si affrontarono per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2016/2017, e sulla panchina del Diavolo sedeva Vincenzo Montella. Il risultato finale di quella partita fu un 2-2 che lasciò l’amaro in bocca al Milan, dato che l’Inter di Pioli pareggiò nei minuti di recupero con Ivan Perisic. Le altre reti dell’incontro furono segnate da Jesus Suso (doppietta) per il Milan e da Antonio Candreva per i cugini.

Ora Pioli, a cui auguriamo una pronta guarigione dopo aver contratto il Covid 19, allena proprio il Diavolo.