Milan 2023-24 anche meglio dell’anno dello scudetto! I numeri non mentono: i DATI

Milan 2023-24 anche meglio dell’anno dello scudetto! Questi numeri non mentono e danno indicazioni precise: i DATI

È un Milan che ora fa davvero impressione. Un’annata che non porterà in bacheca trofei nazionali ma che, perlomeno per quanto riguarda il campionato, avrà numeri per certi versi più positivi dell’annata che portò allo scudetto.

Come ricordato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti, con la vittoria di ieri sul Lecce i rossoneri hanno incrementato il loro bottino portandolo a 68 punti stagionali, cioè uno in più e un gol in più del campionato tricolore. Rispetto all’anno scorso ci sono ben 11 lunghezze di vantaggio.