Mike Maignan, il particolare che indica la sua leadership

Mike Maignan, inizio più che positivo: dalle dichiarazioni di Tomori, un particolare da non sottovalutare sulla sua professionalità

Che possa rivelarsi l’ideale sostituto di Gianluigi Donnarumma in qualità di guardiano della porta rossonera, è ancora tutto da dimostrare: come sempre, anche in questo caso, sarà il campo a emettere la sua inappellabile sentenza. E’ altrettanto vero, però, che i primissimi scorci della vita milanista di Maignan, indicano una prorompente professionalità dimostrata dal nuovo estremo difensore rossonero.

Un particolare non da poco, infatti, emerge dalle dichiarazioni di Tomori, rilasciate nel post partita di Valencia–Milan: «Maignan oggi nello spogliatoio diceva come posizionarsi sui calci piazzati in italiano e questo fa bene al gruppo, al morale e sono sicuro che diventeremo sempre più uniti con il passare della stagione». Un chiaro segnale che esprime il modo in cui, il nuovo numero 16 del Milan, non lasci nulla al caso e sia perfettamente calato nella nuova realtà.