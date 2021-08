Maignan: la statistica che si ripercuote anche nel precampionato rossonero

Mike Maignan, un altro clean sheet: la statistica che fa ben sperare nel prosieguo della stagione rossonera

Altra partita, altro clean sheet per Mike Maignan: l’estremo difensore rossonero di nazionalità francese, cui verrà affidato l’arduo compito di sostituire Gianluigi Donnarumma in qualità di guardiano delle sorti rossonere, ha confermato quanto di buono fatto vedere nell’amichevole di Nizza.

Indicazioni confortanti in queste primissime uscite per il nuovo portiere rossonero, che si è messo in mostra per una bella parata su Cheryschev e un’uscita volta a stoppare un’involata verso la porta degli avversari, con conseguenti applausi a scena aperta.

Maignan porta in dote un clamoroso bottino di 21 partite senza subire gol, decisive nelle cavalcata che hanno condotto il Lille a laurearsi Campione di Francia.