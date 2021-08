Tomori: «Sono pronto e carico per la nuova stagione, vi dico di Maignan»

Fikajo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sull’inizio di questa nuova stagione

Fikajo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sull’inizio di questa nuova stagione:

Su Valencia-Milan: «Peccato non essere riusciti a vincere ai rigori, ma l’obiettivo del pre campionato è entrare in forma. Abbiamo giocato contro una buona squadra ed è bello vedere i tifosi di nuovo allo stadio. Stiamo bene, non ci sono stati infortuni ed è positivo. Sabato ci aspetta il Real Madrid, è una gara difficile ma sarà un’altra opportunità per trovare il ritmo di gara».

Sul momento personale: «Io sto bene, sono rimasto in forma. Sono pronto per la nuova stagione, sono carico. Giocherò la mia prima stagione per intero e sono felice, tutti lo sono. Sto davvero bene, speriamo di continuare così»

Sui nuovi acquisti e Maignan: «Si stanno integrando bene. Credo che la lingua abbia aiutato perché abbiamo tanti francesi, quindi tutti si possono parlare e aiutarsi a tradurre. Stanno imparando l’italiano: Maignan oggi nello spogliatoio diceva come posizionarsi sui calci piazzati in italiano e questo fa bene al gruppo, al morale e sono sicuro che diventeremo sempre più uniti con il passare della stagione».