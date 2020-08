Social, la migliore parata della stagione: la finale – VIDEO

La rassegna social del Milan riguardante la migliore parata della stagione è ormai giunta all’ultimo atto: gli utenti sono chiamati a votare in finale per assegnare il premio. In lizza la parata su Lasagna e quella su Dybala effettuate da Gigio Donnarumma.

⚽ Best Save of the Season: the final ⚽

The time has come to decide which of @gigiodonna1‘s saves was the most outstanding 🌟

❌ Lasagna or 🛑 Dybala?

Siamo al momento decisivo: qual è la più bella parata di Donnarumma? #SempreMilan @emirates pic.twitter.com/LX0c0rXvOj

— AC Milan (@acmilan) August 22, 2020