Bonera Milan Futuro, la sua avventura sembra giunta ormai al termine: sul suo futuro filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro, alla sua prima stagione in Serie C sta faticando a trovare risultati Daniele Bonera sarebbe dunque sempre più vicino all’esonero. Il principale candidato per sostituirlo, adesso, è Alberto Bollini, attuale CT dell’Under 19 dell’Italia. Di seguito le ultime riportate da Nico Schira.

«La #FIGC non ha ancora dato il via libera alla partenza di Alberto #Bollini , per ora. Lo vogliono tenere nella Nazionale Under 19 perché a marzo c’è la Fase Elite. Bollini riflette dopo la candidatura di #ACMilan per diventare il nuovo allenatore del #Milan Futuro.»