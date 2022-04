Messias, futuro lontano dal Milan: difficile l’ipotesi riscatto

Il futuro di Junior Messias sembra essere sempre più lontano dal Milan. I rossoneri non sembrano voler esercitare il diritto di riscatto

Junior Messias ed il Milan, due strade che sembrano destinate a separarsi. Dopo un momento nella parte centrale della stagione molto positivo, il brasiliano ha calato di molto il proprio rendimento.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club rossonero non sembra convinto di esercitare a fine stagione l’opzione di riscatto dal Crotone. L’esterno tornerebbe dunque in Calabria in attesa di una nuova sistemazione in Serie A.