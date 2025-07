Messias, svolta a sorpresa nel futuro dell’ex Milan! Accordo chiuso, resta in Serie A

Messias, l’ex esterno del Milan a sorpresa chiude l’accordo con il Genoa per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2026

Sembrava un capitolo ormai chiuso, una pagina girata nel libro del calciomercato. Fino a pochi giorni fa, l’esperienza di Junior Messias con il Genoa pareva giunta al capolinea. Arrivato nell’agosto del 2023, il centrocampista brasiliano, noto ai più per il suo passato al Milan, si trovava attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto a giugno 2025. La sua partenza dai rossoblù sembrava un destino segnato, con molteplici voci che lo accostavano a diversi club, pronti ad accogliere un giocatore dalla sua esperienza e dalle sue indubbie qualità.

Eppure, il calcio è fatto di colpi di scena, di ribaltoni inaspettati che tengono incollati gli appassionati. Ed è proprio quello che sta accadendo nella vicenda di Messias e il Grifone. Il rapporto tra il talentuoso esterno e la società del presidente Giovanni Vieira non è affatto finito, anzi. In un sorprendente sviluppo che ha colto molti di sorpresa, è stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto. Un accordo che prolungherebbe la permanenza di Messias in Liguria per un’ulteriore stagione, proiettandolo al Genoa fino a giugno 2026.

Questa notizia rappresenta un punto di svolta significativo per entrambe le parti. Per il Genoa, significa poter contare ancora su un giocatore chiave, capace di cambiare il volto delle partite con le sue accelerazioni, i suoi dribbling e la sua visione di gioco. Messias, infatti, ha dimostrato di essere un elemento prezioso per la squadra, apportando esperienza e qualità tecnica in diverse zone del campo, sia come ala d’attacco che come trequartista. La sua capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica è un fattore che il tecnico del Genoa non può permettersi di perdere facilmente.

Per il giocatore stesso, questo rinnovo testimonia la fiducia che la società ripone in lui e la sua volontà di continuare a vestire la maglia rossoblù. Nonostante le voci e le offerte da altri club, la scelta di Messias di rimanere a Genova sottolinea un legame forte con l’ambiente, con i tifosi e con il progetto tecnico della squadra. È un segnale che il giocatore si sente parte integrante di questa realtà e che ha ancora molto da dare al club.

Naturalmente, come spesso accade nel mondo del calciomercato, rimangono da limare solo alcuni dettagli prima della firma ufficiale che sancirà definitivamente il prolungamento. Si tratta di piccole sfumature, di clausole minori o di bonus legati a prestazioni e obiettivi, ma che non dovrebbero in alcun modo compromettere la riuscita dell’operazione. La sensazione generale è che la fumata bianca sia ormai imminente e che a breve arriverà l’annuncio ufficiale da parte del Genoa.

Questa mossa strategica del club ligure è un chiaro segnale delle sue ambizioni per la prossima stagione. Mantenere un giocatore del calibro di Messias significa avere una base solida su cui costruire una squadra competitiva, in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. I tifosi del Grifone possono tirare un sospiro di sollievo: uno dei loro beniamini, che sembrava sul punto di partire, è invece pronto a continuare a deliziarli con le sue giocate. La storia di Messias e il Genoa è destinata a proseguire, per la gioia di tutti i supporter rossoblù.