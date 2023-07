Messias Besiktas, il Milan ha ricevuto questa offerta da parte del club turco: tutti gli aggiornamenti di mercato

Il Besiktas insiste per Messias. Dopo aver acquistato (e ufficializzato in giornata) Ante Rebic, i turchi hanno nuovamente bussato alla porta del Milan, questa volta per il brasiliano.

Per l’ex Crotone il Besiktas ha offerto 3 milioni di euro, una proposta che verrà ora valutata dalla dirigenza rossonera. A riportarlo è Sport Mediaset.