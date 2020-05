Mercato, un club di Serie A mette nel mirino Massara

Massara, il dirigente milanista attualmente attende l’evoluzione della situazione societaria prima di prendere decisioni definitive

Non è così scontato che il rapporto lavorativo tra la Roma e Petrarchi possa proseguire anche per la prossima stagione. Per questo motivo i giallorossi stanno pensando seriamente a Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo (si tratterebbe eventualmente di un ritorno, dopo l’esperienza alla Roma in passato). Il dirigente milanista attualmente attende l’evoluzione della situazione societaria prima di prendere decisioni definitive. Bisognerà vedere quale sarà il ruolo di Paolo Maldini dopo il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick a Milano.