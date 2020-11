Mercato, per gennaio l’obiettivo è rinforzare la rosa con due acquisti

Gennaio non è lontanissimo, il Milan inizia a pensare a come rinforzare la rosa. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica

Gennaio non è lontanissimo, il Milan inizia a pensare a come rinforzare la rosa. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica occupata dalla squadra e dall’eventuale passaggio del turno in Europa League e Coppa Italia. L’impegno su tre fronti incentiverebbe la società ad investire sul mercato.

Il primo obiettivo è il difensore centrale. In ballo ci sono due ipotesi: Milenkovic a prezzo scontato oppure un ripiego in stile Kjaer come nello scorso gennaio. Sicuramente uno tra Musacchio, Duarte e Gabbia potrebbe lasciare il Milan già in inverno.

Per l’attacco si sta valutando anche l’arrivo di un centravanti che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Vista l’adattabilità di Rebic al ruolo di prima punta, i rossoneri potrebbe scovare qualche attaccante in prestito per soli sei mesi.