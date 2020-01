Mercato, Mourinho pensa a Piatek come vice di Kane

Le ultime voci di mercato provenienti dall’Inghilterra parlano di un interessamento di José Mourinho per Piatek

Al momento la squadra in vantaggio su Kris Piatek è l’Aston Villa che sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Le ultime voci di mercato provenienti dall’Inghilterra attraverso il The Guardina però parlano di un interessamento di José Mourinho per l’attaccante polacco. Il Tottenham è alla ricerca di un giocatore che possa adattarsi come sostituto di Harry Kane.

Gli Spurs non hanno problemi economici e potrebbero pareggiare tranquillamente i 30 milioni dei rivali dell’Aston Villa. C’è la netta sensazione che le numerose offerte per Piatek metteranno in seria difficoltà la dirigenza rossonera, indecisa tra il fare cassa e il dare fiducia al giocatore.