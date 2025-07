Mercato Milan, Zazzaroni non ha dubbi: «Con 2-3 innesti i rossoneri si giocheranno lo scudetto con questa squadra»

Mercato Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è convinto che i rossoneri si giocheranno lo scudetto con il Napoli di Conte

Il dibattito sul prossimo campionato di Serie A è già acceso, e il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha offerto la sua autorevole opinione durante un’intervista a TMW Radio, nel corso della trasmissione “Maracanà”. Le sue previsioni puntano su un duello al vertice che promette scintille.

Milan e Napoli: Le Favorite di Zazzaroni

Secondo Zazzaroni, la lotta per lo Scudetto si concentrerà principalmente su due contendenti: il Milan e il Napoli. “Secondo me sarà Milan-Napoli, perché il Milan ha già una squadra e con 2-3 ritocchi può fare bene,” ha affermato il giornalista sportivo. Questa fiducia nei confronti dei rossoneri deriva dalla solida base già esistente, capace di resistere anche a potenziali cessioni importanti. Il Diavolo, dunque, sembra destinato a rimanere una forza trainante nel panorama calcistico italiano.

Per quanto riguarda la panchina del Milan, Zazzaroni ha ribadito la sua fiducia in Stefano Pioli, l’allenatore che ha già dimostrato di saper valorizzare al meglio il potenziale della squadra. La sua guida, unita a pochi e mirati innesti, potrebbe essere la chiave per il successo del club lombardo.

Il Napoli e i Suoi Obiettivi di Mercato

Il Napoli, d’altra parte, si prepara a un calciomercato ambizioso che potrebbe rivoluzionare il suo assetto e renderlo una seria minaccia per qualsiasi avversario. Zazzaroni ha evidenziato come l’arrivo di determinati profili possa trasformare radicalmente la squadra partenopea. “Il Napoli se porta a casa Darwin Núñez e Armel Bella-Kotchap dopo Kevin De Bruyne, diventa una squadra diversa,” ha dichiarato il direttore.

L’attaccante uruguaiano Darwin Núñez, noto per la sua potenza e il suo fiuto per il gol, rappresenterebbe un innesto di primissimo livello per l’attacco azzurro. La sua capacità di finalizzazione potrebbe risolvere molte delle difficoltà offensive riscontrate in passato. L’eventuale arrivo del difensore olandese Armel Bella-Kotchap, giovane ma già affermato per la sua solidità e fisicità, rinforzerebbe ulteriormente la retroguardia dei campani, rendendola quasi impenetrabile. Infine, la menzione di Kevin De Bruyne, il talentuoso centrocampista belga del Manchester City, campione d’Europa e uomo chiave con una visione di gioco eccezionale e una capacità di assist unica, sebbene la sua acquisizione appaia al momento un’ipotesi remota per il Napoli, indica l’ambizione del club di puntare a profili di altissimo livello per elevare la qualità complessiva della rosa.

In sintesi, Zazzaroni vede un campionato equilibrato ma con due squadre che, per solidità e ambizioni di mercato, si candidano con forza al ruolo di protagoniste assolute. Sarà interessante vedere se le sue previsioni si tradurranno in realtà sul campo.