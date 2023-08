Accostato in passato al mercato del Milan, il futuro di Nicolò Zaniolo sarà in Premier League: accordo trovato per l’ex Roma

È stato un tormentone del mercato Milan dello scorso anno, poi è finito al Galatasaray. Adesso l’esperienza di Nicolò Zaniolo in Turchia sembra essere già conclusa.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, è in fase di definizione l’accordo per la cessione dell’ex Roma all’Aston Villa. Le cifre: 3 milioni di euro per il prestito, 20 per il diritto di riscatto più 7 di bonus.