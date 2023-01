Mercato Milan, Zaniolo: il giallorosso è presente a Trigoria. Le ultimissime sulla situazione del giocatore della Roma

Nicolò Zaniolo è presente a Trigoria. Come riporta Sky Sport, il giocatore, che è stato obiettivo di mercato del Milan fino a pochi giorni fa, è arrivato per allenarsi insieme al resto della squadra.

Per la Roma, domenica alle 20:45 ci sarà la sfida con la capolista, contro il Napoli. Dubbi sulla presenza del giocatore in campo per questa sfida.