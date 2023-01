Mercato Milan, Zaniolo: ecco i quattro fattori che lo spingono a dire sì ai rossoneri. Dall’idolo del presente all’amico del passato

Sebbene Milano e Roma siano distanti su cifre e formule, Nicolò Zaniolo ha scelto il suo futuro: è il Milan le meta prescelta dal talento azzurro.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha già deciso per il suo trasferimento al Milan, spinto da quattro fattori: la presenza dell’idolo Ibra, la stima per Pioli, la presenza dell’amico Florenzi e quella in dirigenza di Maldini.