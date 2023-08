Zaniolo Milan: c’è l’offerta dell’Aston Villa, ecco cosa manca! Ultime

L’ex obiettivo di mercato del Milan, Nicolò Zaniolo, ha ricevuto un’offerta da parte dell’Aston Villa. Il giocatore vuole giocare in Premier League, dando il suo sì al trasferimento.

Aston Villa bid for Nicoló Zaniolo, on the table since two days — as revealed on Thursday 🟣🔵 #AVFC



…still waiting for Galatasaray’s green light. https://t.co/vmktFu02E1