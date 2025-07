Mercato Milan, importanti conferme su Xhaka! Concorrenza in Serie A, la pista si complica

Mercato Milan, piovono conferme sull’interesse della Juventus per Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen

Il calciomercato estivo si infiamma con una nuova, intrigante potenziale trattativa che vede la Juventus protagonista. Dopo il calciomercato Milan, anche i bianconeri hanno messo gli occhi su Granit Xhaka, il robusto centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. La notizia, riportata con enfasi da Tuttosport nella sua edizione odierna con il titolo “Xhaka tentato dalla Juve“, suggerisce un imminente duello di mercato tra due delle big del calcio italiano.

La situazione di Xhaka al Bayer Leverkusen sembra essere arrivata a un punto di svolta. Nonostante non ci siano stati segnali espliciti di rottura tra il giocatore e il club tedesco, la partenza di Xabi Alonso, artefice della storica stagione delle Aspirine, ha indotto il 32enne a riconsiderare il suo futuro. Xhaka, infatti, riterrebbe conclusa la sua esperienza in Germania, aprendosi a nuove sfide e nuovi orizzonti calcistici.

Il Bayer Leverkusen, consapevole dell’interesse attorno al suo prezioso centrocampista, ha già fissato il prezzo del cartellino: 15 milioni di euro. Questa cifra ha rappresentato un ostacolo significativo per il Milan, che nelle scorse settimane aveva mostrato un forte interesse per Xhaka ma si era fermato a un’offerta di circa 10 milioni di euro. Tale differenza ha di fatto raffreddato la pista rossonera, lasciando il campo libero per l’inserimento della Juventus.

L’interesse bianconero, invece, sembra essere più concreto e determinato. La Juventus, alla ricerca di un centrocampista d’esperienza e personalità per rafforzare la propria mediana, vede in Xhaka il profilo ideale. La sua visione di gioco, la capacità di impostazione, la potenza nel tiro dalla distanza e la sua leadership lo renderebbero un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Thiago Motta, l’attuale allenatore bianconero.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi. Le trattative tra la Juventus e il Bayer Leverkusen potrebbero intensificarsi rapidamente, con l’obiettivo di raggiungere un accordo prima possibile. Per il Milan, a meno di un repentino cambio di strategia e un aumento dell’offerta, la possibilità di accaparrarsi Xhaka sembra ormai sfumare, lasciando la corsa al centrocampista svizzero quasi esclusivamente alla Vecchia Signora.

L’eventuale arrivo di Xhaka alla Juventus non sarebbe solo un importante rinforzo tecnico, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club in vista della prossima stagione. Un giocatore della sua caratura, con una vasta esperienza internazionale e una grande personalità, potrebbe dare un contributo decisivo sia in campo che nello spogliatoio, fornendo un punto di riferimento per i compagni e un elemento di equilibrio fondamentale. La Serie A si prepara ad accogliere un nuovo potenziale protagonista, e il derby d’Italia non si gioca solo sul campo, ma anche sul mercato.