Mercato Milan, Xhaka caldissimo! Dalla posizione del Bayer alle prossime mosse di Tare: gli aggiornamenti

Mercato Milan, in casa rossonera è caldissimo il nome di Granit Xhaka: il Bayer Leverkusen si aspetta un rilancio da parte di Tare

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Claudio Raimondi a SportMediaset, il Milan è più che mai intenzionato a rafforzare il proprio centrocampo con innesti di grande esperienza. Dopo aver accarezzato il sogno Luka Modric, i rossoneri avrebbero ora puntato con decisione su un altro nome di spicco del panorama calcistico europeo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, sarebbe il profilo ideale per aggiungere solidità, leadership e visione di gioco alla mediana milanista.

L’offerta iniziale del calciomercato Milan per assicurarsi le prestazioni di Xhaka si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra importante, ma che, a quanto pare, non ha ancora convinto del tutto il Bayer Leverkusen. I tedeschi, infatti, valutano il proprio capitano qualcosa in più e non sembrano disposti a cederlo a cuor leggero. La trattativa è quindi in una fase di stallo, con le due società che stanno cercando di trovare un punto d’incontro per definire il trasferimento.