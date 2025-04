Mercato Milan, Walker resta a Milanello! La decisione del Manchester City non lascia dubbi. La novità

Mercato Milan, Kyle Walker può restare a Milanello nella prossima stagione: il Manchester City pronto ad un importante sconto sul cartellino

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta riflettendo anche sul futuro di Kyle Walker, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto lo scorso gennaio.

PAROLE – «Walker a Milano sta bene e vorrebbe iniziare la prossima stagione con il Milan. Per riuscirvi dovrà alzare l’asticella in questo finale di stagione anche per convincere il club a investire su di lui. Allo stato attuale l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rinegoziare i termini dell’accordo: il Milan non verserà i 5 milioni previsti per l’opzione di acquisto nelle casse del Manchester City. Con un indennizzo molto inferiore (1/2 milioni) allora le cose potrebbero cambiare».