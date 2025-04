Mercato Milan, svolta Walker! Comunicazione chiara del Manchester City, succederà a giugno

Mercato Milan, arriva la svolta per il futuro di Kyle Walker: anche senza acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri…

Importante aggiornamento fornito da Fabrizio Romano sul futuro di Kyle Walker, tema caldo del calciomercato Milan della prossima estate.

Anche se il Milan decidesse di non ingaggiare Walker a titolo definitivo attivando il diritto di riscatto, Walker non farebbe parte dei piani del Manchester City per la prossima stagione. Una decisione definitiva in casa rossonera verrà presa solo dopo la nomina del nuovo DS.