Mercato Milan, Vlahovic nome caldissimo! Primi dialoghi col calciatore, c’è questo ostacolo da superare

Mercato Milan, Dusan Vlahovic è il primo nome per l’attacco della prossima stagione: da superare l’ostacolo relativo all’ingaggio

Il mercato del Milan si infiamma e il nome che circola con sempre maggiore insistenza in orbita rossonera è quello di Dusan Vlahovic. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava solo un’indiscrezione, o al più un semplice pourparler, sta prendendo i contorni di una trattativa concreta. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi e ha iniziato a dialogare formalmente con la Juventus per sondare il terreno sul forte attaccante serbo.

Dopo i primi contatti giudicati “informali” che avrebbero coinvolto il giocatore e il suo entourage nei giorni scorsi, il Milan ha deciso di fare sul serio. L’intenzione è quella di capire le reali intenzioni del nuovo management bianconero, con il quale, tra l’altro, il Milan vanta ottimi rapporti. L’obiettivo è chiaro: comprendere la fattibilità di un’operazione che porterebbe un centravanti di peso a San Siro.

Nonostante nelle ultime ore siano stati accostati al Milan diversi profili per l’attacco, da Darwin Núñez a Mateo Retegui, è Vlahovic il preferito indiscusso di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che conosce bene il valore del giocatore e ne apprezza le qualità, è fermamente convinto che in un nuovo contesto come quello rossonero, Dusan possa ritrovare la vena realizzativa implacabile che lo aveva contraddistinto nei suoi primi anni alla Fiorentina. Allegri vede in lui il bomber puro capace di garantire quel bottino di gol fondamentali per le ambizioni del Milan.

Le valutazioni interne tra l’allenatore e il direttore sportivo Igli Tare hanno portato il Milan a passare dalla fase di analisi a quella operativa. L’obiettivo è ora capire non solo la disponibilità della Juventus a cedere il giocatore, ma anche e soprattutto i parametri economici di un’operazione che si preannuncia difficile, ma tutt’altro che impossibile. La dirigenza rossonera sembra intenzionata a fare un investimento importante per rinforzare il reparto offensivo con un elemento di assoluto livello.

Il principale ostacolo sulla strada che porta Vlahovic a Milano è rappresentato da Igor Tudor. Il tecnico croato, che ha visto la sua posizione alla Juventus consolidarsi, proverà in tutti i modi a convincere il suo “pupillo” a rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Un rinnovo che, nelle intenzioni di Tudor, dovrebbe prevedere anche una revisione al ribasso delle cifre dell’ingaggio, che attualmente si attesta sui 12 milioni di euro. La Juventus, d’altro canto, non intende privarsi a cuor leggero di un patrimonio come Vlahovic, ma il Milan sembra deciso a tentare l’affondo.

Ci sarà tempo e modo per approfondire il discorso nei prossimi giorni, con contatti che si preannunciano intensi. Tuttavia, il Milan non intende perdere tempo prezioso. La volontà di fare sul serio per Vlahovic è chiara e la sensazione è che i rossoneri siano pronti a spingere sull’acceleratore per portare a casa quello che Allegri considera il centravanti ideale per il suo progetto. La telenovela è appena iniziata, ma le prime mosse del Milan indicano una ferrea volontà di chiudere un colpo che scuoterebbe il calciomercato italiano.