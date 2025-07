Mercato Milan, Vieri spiega: «Via Theo Hernandez e Reijnders? I rossoneri hanno 45 giorni per...»

Mercato Milan, Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha analizzato le mosse del club dopo le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez

Il mercato estivo del Milan è al centro del dibattito, e le parole di un ex rossonero illustre come Christian Vieri aggiungono pepe alla discussione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante non ha lesinato commenti, analizzando la situazione attuale e futura della squadra di Massimiliano Allegri. Le sue affermazioni, schiette come da sua abitudine, offrono uno spaccato interessante sulle sfide che attendono il Milan in questa sessione di trasferimenti.

Vieri si è soffermato in particolare su due partenze pesantissime che, a suo dire, hanno indebolito il Milan: quelle di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. “Reijnders è un centrocampista straordinario, Theo uno dei primi tre al mondo nel suo ruolo: hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan più debole,” ha dichiarato Vieri, sottolineando l’urgenza di trovare sostituti all’altezza. L’ex calciatore ha espresso una certa preoccupazione per lo stato attuale della rosa, affermando che il Milan “è invece oggi [più debole], anche se ha preso Modric.” Questa affermazione, seppur forte, evidenzia la percezione di un gap da colmare dopo addii così significativi.

Nonostante le perplessità iniziali, Vieri ha riconosciuto che il mercato rossonero è un “work in progress” e che è “troppo presto per giudicarlo”. Ha preferito quindi “metterlo in stand by”, dando fiducia al lavoro del direttore sportivo Tare: “È giusto dare tempo a Tare, capire cosa riuscirà a fare.” Un segnale di cautela, ma anche di attesa per vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. La strategia del Milan in entrata, dopo gli acquisti di peso delle scorse stagioni, sembra orientata a colpi mirati e di esperienza.

L’arrivo di Luka Modric, uno dei colpi più clamorosi di questa sessione, è stato ovviamente un tema centrale nell’analisi di Vieri. Il croato, plurivincitore del Pallone d’Oro e della Champions League, porta con sé un curriculum ineguagliabile. “Modric ha chiesto una squadra da scudetto? Ci sta: per dieci anni è stato il più forte di tutti nel suo ruolo, e ha vinto tutto. Porta esperienza, farà bene ai giovani,” ha affermato Vieri, riconoscendo l’indubbio valore aggiunto del centrocampista. La sua presenza in campo, secondo Vieri, sarà decisa da Max Allegri, il neo-tecnico del Milan: “Quanto giocherà? Deciderà Max, ma non essere impegnato anche in Europa sarà un vantaggio.” Questo aspetto potrebbe consentire a Modric di gestire meglio le energie, concentrandosi sul campionato e sugli obiettivi nazionali.

Un altro tema caldo è la figura di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera. Vieri ha espresso la sua opinione sull’ex Juventus: “Se Allegri è l’uomo giusto per il Milan? Quando era fermo è stato benissimo, ora può portare tutta la sua esperienza.” Tuttavia, Vieri ha anche messo in guardia sulle aspettative eccessive nei confronti del tecnico: “E però i giocatori forti servono anche a lui: non gli si può chiedere la luna solo perché si chiama Allegri.” Un monito chiaro alla dirigenza milanista: anche un allenatore di successo come Allegri necessita di una rosa competitiva per raggiungere gli obiettivi.

In chiusura, Vieri ha lanciato una provocazione, una domanda cruciale che risuonerà forte negli ambienti milanisti una volta che il mercato sarà terminato: “Ed è ovvio che a fine mercato sarà giusto farsi, e fargli [ad Allegri], una domanda: adesso, dove vuole arrivare il Milan?”. Questa domanda riassume perfettamente le aspirazioni e le incertezze che circondano il Milan in questa fase di transizione, mettendo in luce l’importanza di un mercato efficace per definire le reali ambizioni del club per la prossima stagione. Il tempo stringe, e i tifosi rossoneri attendono con ansia le prossime mosse della società.