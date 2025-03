Condividi via email

Mercato Milan, caccia al vice Theo Hernandez: c’è un nome nuovo dalla Premier League. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dal QS, il calciomercato Milan si sta cominciando a muovere per individuare il post Theo Hernandez.

Il Milan che avrebbe segnato sul taccuino due nomi in particolare: quello di Maxim De Cuyper del Club Bruges e Tyrick Mitchell del Crystal Palace, classe 1999 che in questa stagione con la maglia delle Eagles ha collezionato 33 presenze e 4 assist in tutte le competizioni.