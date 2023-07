Mercato Milan, continua la ricerca del terzino: i due nomi in pole. Sono due i candidati per il ruolo di vice di Theo Hernandez

Sebbene il mercato in entrata sia in stand-by, per dare precedenza a quello in uscita, Furlani non dimentica che al Milan serva un terzino sinistro. Si cerca un vice Theo Hernandez, che possa sostituire il partente Ballo Touré.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i nomi che piacciono sono due: Calafiori del Basilea e Rogerio del Sassuolo. Chi la spunterà? Tra qualche settimana si avrà il verdetto finale.