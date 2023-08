Mercato Milan, nodo vice Giroud: Colombo, Broja e Kean gli osservati speciali dalla dirigenza, cosa sta succedendo

Come riportato da Sky Sport, il Milan è molto attivo in questi ultimi giorni di mercato per provare a regalare a Pioli un vice Giroud, nel caso in cui Colombo dovesse partire in prestito (su di lui restano vigili Cagliari e Genoa).

Se dovesse partire Colombo il Diavolo andrebbe su un nuovo attaccante. Broja è il preferito, il Milan spera di averlo in prestito. Sullo sfondo resta viva l’alternativa Kean.