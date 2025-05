Mercato Milan, posizione chiara su Reijnders! Valutazione monstre, non parte se non arriva quell’assegno

Mercato Milan, i rossoneri hanno una posizione chiarissima su Tijjani Reijnders: senza un’offerta monstre nessuna partenza

Il Manchester City è pronto a fare un’offerta per Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’offerta iniziale sarà di circa 50 milioni di euro, ma il calciomercato Milan non è disposto a cedere il giocatore per meno di 70 milioni.

Reijnders ha recentemente firmato un contratto con il Milan fino al 2030, il che aumenta la sua valutazione. Il giocatore sembra essere felice a Milano e non ha intenzione di lasciare la squadra rossonera senza una forte motivazione.

Il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, considera Reijnders un obiettivo importante per la prossima stagione, soprattutto in vista del Mondiale per Club. Tuttavia, il club inglese dovrà aumentare la sua offerta per convincere il Milan a cedere il giocatore