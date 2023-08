Mercato Milan, Sarri in forte pressing sull’ex obiettivo: le ultime sul futuro del centrocampista, accostato anche ai rossoneri

Sfumato il trasferimento all’Inter, Lazar Samardzic è tornato ad Udine in attesa di un’eventuale nuova partenza. Sul centrocampista è forte ora la Lazio di Sarri.

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, i biancocelesti hanno in programma una nuova call nella giornata di lunedì per l’ex obiettivo di mercato del Milan: proposto all’Udinese un prestito con obbligo di riscatto.