Mercato Milan, tre giocatori in uscita: difficilmente rimarranno anche la prossima stagione! Ecco chi sono. Segui le ultimissime

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan lavora anche alle uscite in vista dell’estate. In particolare, ci sono tre giocatori su tutti pronti a lasciare il club rossonero: Sottil, Florenzi e Terracciano.

L’attaccante esterno rientrerà alla Fiorentina dal prestito e non verrà riscattato. Mentre l’ex Roma e l’ex Verona sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare Milano a zero. Florenzi sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio, pur di rimanere un’altra stagione al Diavolo.