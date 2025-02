Mercato Milan, due tagli in difesa a giugno? Possono partire, situazione già delineata

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero operare due tagli in difesa durante la prossima estate: Tomori e Thiaw gli indiziati alla partenza

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe operare due tagli in difesa in estate.

I due candidati a lasciare il Milan sembrerebbero essere Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il primo piace a diversi club inglesi e tedeschi, mentre il secondo era in pratica già stato ceduto a gennaio, motivo per il quale se in estate dovesse presentarsi la possibilità la dirigenza rossonera non si tirerà indietro dal coglierla, anche perché l’inglese sembrerebbe aver perso il posto anche con Conceiçao.