Mercato Milan, affare in Serie A! Proposto nelle ultime ore, l’affare può decollare. Tifosi increduli

Mercato Milan, nelle ultime ore Fikayo Tomori è stato proposto da intermediari al Napoli di Antonio Conte: la situazione

Nelle ultime ore, il calciomercato del Milan si infiamma con una nuova, suggestiva indiscrezione che circola negli ambienti calcistici. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, intermediari avrebbero proposto Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, al Napoli. Una notizia che, se confermata, potrebbe rappresentare un colpo significativo per la difesa azzurra, sempre alla ricerca di rinforzi di qualità in vista della prossima stagione.

La situazione di Tomori al Milan è complessa. Nonostante sia un elemento importante della retroguardia rossonera e abbia dimostrato le sue qualità in Serie A, il Diavolo potrebbe essere disposto a valutare offerte congrue, soprattutto in un’ottica di bilancio e di potenziali nuove strategie difensive. L’inglese, classe 1997, ha un contratto con il Milan fino al 2027, e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che il Napoli dovrebbe considerare attentamente.

L’interesse per Tomori da parte del Napoli non è del tutto sorprendente. Il club campano, sotto la guida del nuovo tecnico e della dirigenza, sta pianificando una campagna acquisti mirata a rafforzare ogni reparto. La difesa, in particolare, è un’area che necessita di nuovi innesti, soprattutto considerando le possibili partenze e la volontà di aumentare la profondità e la qualità della rosa. Tomori, con la sua velocità, fisicità e capacità di impostazione, si sposerebbe bene con le esigenze tattiche che un club come il Napoli potrebbe avere, sia in un modulo a quattro che, eventualmente, in una difesa a tre. La sua esperienza in Serie A, accumulata in diverse stagioni ad alto livello, lo rende un profilo pronto all’uso e senza necessità di un lungo periodo di adattamento.

Matteo Moretto, la cui affidabilità nel mondo del calciomercato è ampiamente riconosciuta, ha lanciato questa bomba che ora aspetta conferme o smentite dai diretti interessati. È chiaro che la trattativa, qualora dovesse prendere piede, sarebbe tutt’altro che semplice. Il Milan non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi pilastri difensivi, e il Napoli dovrebbe presentare un’offerta convincente sia per il cartellino del giocatore che per il suo ingaggio.

Il mercato è ancora lungo e le voci si rincorrono, ma l’indiscrezione su Fikayo Tomori al Napoli, lanciata da una fonte autorevole come Matteo Moretto, aggiunge un tassello interessante al puzzle della prossima stagione. I tifosi azzurri, sempre attenti alle dinamiche del calciomercato, seguiranno con trepidazione gli sviluppi di questa potenziale trattativa, sognando un rinforzo di livello per la propria retroguardia. Il nome di Tomori si aggiunge così alla lista dei desideri del Napoli, in attesa di capire se le voci si trasformeranno in concrete azioni di mercato.