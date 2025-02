Mercato Milan, quale futuro per Tomori? A Milanello c’è uno strana sensazione. Ecco quale

Mercato Milan, in casa rossonera c’è da sciogliere il rebus legato al futuro di Fikayo Tomori: c’è una strana sensazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve sciogliere il rebus legato al futuro di Tomori.

Fikayo Tomori è stato due volte a un passo dall’addio: ha detto no alla Juventus e al Tottenham. Anche in estate, molto dipenderà da lui, perché il Milan ha fatto capire che cosa pensa e la panchina di due sere fa è un segnale. Meglio fare attenzione a Malick Thiaw, che ha estimatori in Bundesliga e Premier League. Pavlović è a Milano da meno tempo e ha un trend in crescita. Ora è più probabile resti.