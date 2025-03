Mercato Milan, futuro segnato per Tomori? Strategia decisa per giugno, ecco cosa filtra

Mercato Milan, il destino di Fikayo Tomori appare segnato: se dovesse arrivare un’offerta convincente l’inglese partirà in estate

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi in bilico nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, c’è anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese, che a gennaio è stato due volte ad un passo dall’addio prima in direzione Juve e poi in direzione Tottenham, potrebbe definitivamente salutare Milanello.

Tomori ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2027 e di fronte ad un’offerta intorno ai 25 milioni di euro il club rossonero concederebbe il via libera.