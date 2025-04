Mercato Milan, sfida tedesca per Thiaw! Via libera solo a queste condizioni, il Diavolo fissa il prezzo

Condividi via email

Mercato Milan, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen piombano su Malick Thiaw: valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate potrebbe esserci un’importante cessione in difesa, quella di Malick Thiaw. Sul difensore tedesco, in scadenza di contratto a giugno del 2027, sono infatti piombati Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Il Milan è pronto a concedere il via libera ma solo di fronte ad un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Attesi sviluppi nelle prossime settimane.