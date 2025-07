Mercato Milan, Thiaw blocca tutto? Strategia delineata in casa rossonera e Allegri avvisato

Mercato Milan, Malick Thiaw non ha ancora accettato il trasferimento al Como: senza uscite non verranno acquistati nuovi centrali

Il calciomercato Milan estivo si appresta a entrare nel vivo e, come spesso accade, le dinamiche interne alle squadre possono influenzare pesantemente le strategie. In casa Milan, l’attenzione è puntata sulla situazione di Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco che, secondo quanto riportato da Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport, starebbe “facendo muro” a un possibile trasferimento al Como. Una posizione ferma, quella del giocatore, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla composizione della retroguardia rossonera per la prossima stagione.

La resistenza di Thiaw è un fattore cruciale. Se il difensore non dovesse convincersi della destinazione lombarda e, soprattutto, non dovessero pervenire altre offerte “all’altezza” delle aspettative del Milan – sia in termini economici che di progetto sportivo – allora si aprirebbe uno scenario ben preciso: i rossoneri potrebbero decidere di mantenere l’attuale pacchetto di centrali. Questo significherebbe affidarsi ai difensori già presenti in rosa, evitando di intervenire sul mercato per acquisire un nuovo elemento nel reparto.

La scelta di non operare acquisti nel reparto difensivo, qualora Thiaw rimanesse e non si concretizzassero cessioni, potrebbe essere dettata da diverse considerazioni. In primis, la solidità finanziaria del club e la volontà di evitare spese superflue in un reparto che, numericamente, sarebbe già coperto. In secondo luogo, la fiducia nello staff tecnico e nei giocatori a disposizione. Thiaw, nonostante qualche alto e basso, ha dimostrato di avere potenziale e di poter crescere ulteriormente. Il Milan potrebbe dunque decidere di puntare sulla sua maturazione e su quella degli altri centrali, confidando nella loro capacità di affrontare gli impegni della prossima stagione, che si preannuncia ricca di sfide tra Serie A, Coppa Italia e, presumibilmente, una competizione europea.

Il ruolo del Como in questa vicenda è interessante. La neopromossa, desiderosa di rinforzarsi per affrontare il difficile campionato di Serie A, avrebbe individuato in Thiaw un profilo ideale per la propria difesa. Tuttavia, la volontà del giocatore è, come sempre, un elemento dirimente in ogni trattativa. Se Thiaw non si sente convinto del progetto del Como, o se preferisce rimanere in un club di alto livello come il Milan, la sua posizione diventerà un ostacolo insormontabile per il trasferimento.

La frase di Marco Guidi, “se il tedesco non dovesse convincersi e non avesse altre offerte all’altezza, possibile che il Milan resti con l’attuale pacchetto di centrali”, sintetizza perfettamente lo stato dell’arte. Questo scenario, seppur non definitivo, pone l’accento sulla strategia “attendista” che il Milan potrebbe adottare. Il club non sembra voler forzare la mano a Thiaw, preferendo valutare le alternative e, in assenza di queste, mantenere lo status quo.

Questa situazione evidenzia anche la complessità del mercato moderno, dove la volontà dei calciatori assume un peso sempre maggiore. Non è più solo una questione di accordo tra club e cifre di trasferimento; il progetto sportivo, la prospettiva di crescita e la volontà personale del giocatore sono diventati fattori determinanti. Il Milan, consapevole di ciò, sembra voler procedere con cautela, evitando mosse affrettate che potrebbero rivelarsi controproducenti. L’esito della vicenda Thiaw sarà, dunque, uno dei primi banchi di prova per la dirigenza rossonera in questa sessione di mercato estiva.