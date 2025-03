Mercato Milan, dilemma Theo Hernandez: c'è uno scenario da brividi che va evitato. E il terzino...

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez: rinnovo quasi impossibile ma va evitato questo scenario

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan deve risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026. Al momento il rinnovo del contratto è praticamente impossibile viste le richieste (circa 7 milioni) non in linea con il rendimento.

Va però evitato l’addio a parametro zero nel 2026: l’idea del terzino, che sarebbe quella di rimanere a lungo a Milanello e al Milan, è cercare di finire al meglio la stagione e poi decidere con calma il proprio futuro in estate.