Mercato Milan, Theo Hernandez ai titoli di coda: sbarco in Arabia programmato, la situazione

Mercato Milan, è finita l’avventura di Theo Hernandez in rossonero: nei prossimi giorni lo sbarco in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita si prepara ad accogliere uno dei terzini sinistri più esplosivi del calcio mondiale: Theo Hernandez. Il futuro del laterale francese del Milan sembra infatti sempre più legato all’Al-Hilal, il club saudita allenato da Simone Inzaghi. Quella che fino a pochi giorni fa era una voce di mercato Milan insistente, ora si appresta a diventare una realtà imminente, con l’accordo tra le parti che pare ormai definito nei dettagli finali.

La notizia ha trovato ampio risalto nelle principali testate sportive italiane, con il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato inequivocabilmente “Theo Hernandez va da Simone“, confermando l’ormai imminente passaggio del giocatore al club di Riad. La trattativa, in realtà, non è mai stata realmente in discussione, ma ha subito un’accelerazione decisiva in seguito all’eliminazione dell’Al-Hilal dal Mondiale per Club.

Il club saudita, infatti, ha preferito attendere la conclusione della propria avventura nella competizione internazionale per non condizionare le prestazioni dei propri calciatori. L’uscita di scena dell’Al-Hilal per mano del Fluminense nei quarti di finale ha, di fatto, sbloccato definitivamente la situazione, permettendo alle dirigenze di Milan e Al-Hilal di mettere nero su bianco gli ultimi accordi.

Per i tifosi milanisti, la partenza di Theo Hernandez rappresenta senza dubbio una perdita significativa. Arrivato a Milano nel 2019, il francese si è imposto come uno dei pilastri della squadra rossonera, grazie alla sua straordinaria progressione, la potenza fisica e la capacità di incidere sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. Le sue cavalcate irresistibili sulla fascia sinistra sono diventate un marchio di fabbrica, contribuendo in maniera decisiva a successi importanti, tra cui lo Scudetto della stagione 2021/2022.

L’Al-Hilal, d’altro canto, si assicura un giocatore di livello assoluto, perfettamente in linea con la strategia di rafforzamento che sta caratterizzando il campionato saudita. L’arrivo di campioni affermati dall’Europa è una chiara dimostrazione delle ambizioni dei club della Saudi Pro League, che puntano a un campionato sempre più competitivo e a una maggiore visibilità internazionale.

L’incontro con Simone Inzaghi, un tecnico che ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i propri laterali, potrebbe aprire un nuovo capitolo esaltante nella carriera di Theo Hernandez. Sarà interessante vedere come il terzino si adatterà al nuovo contesto e se riuscirà a ripetere le eccezionali prestazioni che lo hanno reso uno dei beniamini di San Siro. La fumata bianca è attesa a brevissimo, e il mondo del calcio è pronto a vedere Theo Hernandez con la maglia dell’Al-Hilal.