Mercato Milan, Tare gongola! Tesoretto da investire, ecco la cifra a disposizione del DS

Mercato Milan, Igli Tare gongola: grazie alle cessioni il DS albanese avrà un notevole tesoretto da investire. I dettagli

Il calciomercato Milan, in questi primi, intensi giorni di calciomercato estivo, ha dimostrato una strategia ben definita, concentrandosi principalmente sulle cessioni eccellenti per rifinanziare la propria campagna acquisti. A parte l’imminente, ma ancora da concretizzare, operazione Luka Modric, destinata a prendere forma solo dopo il Mondiale per Club, la dirigenza rossonera ha operato con rapidità e decisione, riuscendo a piazzare alcuni pezzi pregiati e a racimolare un tesoro considerevole.

La cessione di Pellegrino al Boca Juniors ha rappresentato il primo passo in questa direzione, ma è stata la vendita record di Tijjani Reijnders al Manchester City, ufficializzata ieri, a segnare un punto di svolta. A queste si aggiunge la partenza imminente di Yunus Musah, ormai pronto a sposare il progetto di Antonio Conte al Napoli. Queste tre operazioni in uscita non solo hanno permesso al Milan di fronteggiare prontamente i mancati ricavi derivanti dalla mancata qualificazione alla Champions League, ma hanno anche generato un tesoretto significativo da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Come riportato stamattina da Il Corriere dello Sport, testata giornalistica di riferimento per le dinamiche di mercato, il Milan si trova ora con una somma che si avvicina, se non addirittura supera, i 90 milioni di euro. Questa cifra mastodontica, affidata alle mani del direttore sportivo Igli Tare, dovrà essere gestita con la massima oculatezza per consentire al Milan di tornare immediatamente competitivo, quantomeno sul fronte nazionale.

La strategia di Tare e del Milan è chiara: sfruttare al meglio le cessioni per creare un solido cuscinetto finanziario, permettendo poi investimenti mirati per colmare le lacune e rafforzare i reparti chiave della squadra. L’obiettivo è costruire una rosa in grado di lottare per le posizioni di vertice in Serie A e di fare una dignitosa figura nelle competizioni europee, qualora la squadra riesca a qualificarsi.

Il mercato è ancora lungo, e il Milan ha dimostrato di avere le idee chiare e le risorse economiche per muoversi con autorità. La tifoseria rossonera, seppur delusa dalla mancata Champions, può guardare al futuro con un certo ottimismo, consapevole che la società sta lavorando per costruire una squadra solida e ambiziosa. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quali saranno gli acquisti che andranno a impreziosire la rosa di Allegri, ma una cosa è certa: il Milan ha messo le basi per un mercato estivo da protagonista, con un occhio attento sia alla sostenibilità finanziaria che alla competitività sportiva.