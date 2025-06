Mercato Milan, Tare prepara il doppio colpo svizzero in mediana? Contatti serrati, cosa manca per chiudere

Mercato Milan, Igli Tare vuole portare a Milanello sia Jashari che Xhaka: ecco cosa manca per chiudere i due colpi in salsa svizzera

Il calciomercato estivo del Milan è in pieno fermento, con il club rossonero alla ricerca di rinforzi mirati per la prossima stagione. Tra i nomi caldi, spiccano quelli di Ardon Jashari e Granit Xhaka, centrocampisti che potrebbero portare qualità e nuove dinamiche al reparto mediano di mister Allegri. A fare il punto sulla situazione è stato Carlos Passerini, stimato collega del Corriere della Sera, intervenuto ai microfoni di Rete Uno Sport su RSI, le cui dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulle strategie del Diavolo.

Ardon Jashari: il giovane talento nel mirino del Milan

Secondo Passerini, Ardon Jashari è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. Un interesse, quello per il giovane talento, che trova conferma nelle intenzioni di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Iggy Tare. “Jashari è l’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo,” ha dichiarato Passerini. “Lo vuole fortemente Allegri, lo vuole Tare perché Jashari riesce a combinare quel mix di capacità tattica e agonismo di cui il Milan ha bisogno.”

Il centrocampista, dunque, rappresenterebbe la pedina ideale per completare un reparto che ha già accolto un fuoriclasse come Luka Modric. Sebbene il Pallone d’Oro croato porti in dote una leadership e un’esperienza inestimabili, i suoi 40 anni suggeriscono un dinamismo e un minutaggio limitato. In questo contesto, Jashari potrebbe essere “l’uomo che fa quadrare un reparto,” garantendo quella freschezza e intensità necessarie per affrontare una stagione impegnativa.

La strategia del Milan con Jashari ricalca un modello già sperimentato con successo in passato, come nel caso di Tijjani Reijnders. Il club rossonero, infatti, punta a “dare la possibilità a giovani di prospettiva di esibirsi in un palcoscenico come quello di San Siro per poi spiccare il volo verso la Premier League, dove vi sono società che hanno un potere economico molto più forte.” Questo approccio consente al Milan di attrarre talenti che vedono nel club non solo un nome prestigioso, ma anche un trampolino di lancio per il grande calcio internazionale.

Granit Xhaka: un’esperienza preziosa ma con ostacoli

Parallelamente all’interesse per Jashari, il Milan sta valutando anche l’acquisto di Granit Xhaka. Passerini ha chiarito che i due profili non sono affatto alternativi: “Il Milan vuole entrambi, uno non è alternativo all’altro.” Tuttavia, le trattative per Xhaka presentano delle complessità maggiori rispetto a quelle per Jashari.

Se per Jashari c’è un cauto ottimismo, nonostante il Club Brugge si dimostri una “bottega molto cara” e la “forbice ampia” tra domanda e offerta, per Xhaka la situazione è più intricata. “Diverso il discorso di Xhaka, che vuole venire al Milan ma non c’è un’intesa col Bayer Leverkusen,” ha spiegato Passerini. Il principale ostacolo risiede nella volontà del Milan di non “spendere soldi per un giocatore di 33 anni e che ha il contratto in scadenza l’anno prossimo.” Questo approccio prudente evidenzia la filosofia del club di evitare investimenti onerosi per calciatori prossimi alla fine del contratto o con un’età avanzata.

In sintesi, il Milan sta operando sul mercato con una visione chiara e strategica, mirando a combinare il talento emergente di Jashari con la potenziale esperienza di Xhaka, pur mantenendo un occhio attento alla sostenibilità economica delle operazioni. Le prossime settimane saranno cruciali per definire gli esiti di queste trattative e delineare il volto del centrocampo rossonero per la prossima stagione. Resta da vedere se il club di Via Aldo Rossi riuscirà a portare a casa entrambi i profili, o se dovrà concentrarsi su uno solo per rafforzare il proprio reparto nevralgico.