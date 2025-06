Mercato Milan, Tare insiste per Chiesa: c’è ottimismo, spunta la formula dell’operazione

Mercato Milan, Igli Tare, DS del club rossonero, insiste per Federico Chiesa: possibile prestito oneroso con diritto di riscatto

Il calciomercato Milan sta proseguendo le trattative per l’acquisto di Federico Chiesa, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN.

La società rossonera mantiene vivo l’interesse per il giocatore e le trattative sono in corso per cercare di raggiungere un accordo. La situazione è in continua evoluzione e potrebbe concretizzarsi in un trasferimento del giocatore nella prossima finestra di mercato. L’ipotesi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.