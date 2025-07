Mercato Milan, Tare fa impazzire i tifosi rossoneri! Offerta da urlo e strada tracciata verso Milanello

Mercato Milan, Igli Tare vuole portare a tutti i costi Ardon Jashari a Milanello! Offensiva clamorosa e calciatore in pressing

L’AC Milan, noto anche come i rossoneri o il Diavolo, sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi le prestazioni di Jashari, talentuoso centrocampista che continua a manifestare una chiara preferenza per il club meneghino. Nonostante le recenti speculazioni che lo volevano nel mirino di squadre come il Borussia Dortmund (BVB) e altri importanti club europei, la volontà di Jashari di vestire la maglia rossonera rimane incrollabile.

Nelle ultime ore, il Club Brugge, attuale squadra di Jashari, ha ricevuto una nuova e migliorata offerta da parte del Milan. La proposta si aggira intorno ai €32.5 milioni fissi, con l’aggiunta di bonus che potrebbero portare il valore complessivo dell’operazione fino a un potenziale di €38 milioni. Nello specifico, si parla di €5.5 milioni in bonus, una cifra significativa che evidenzia la serietà dell’intenzione del club lombardo.

Fonti vicine alla trattativa, tra cui il rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, confermano che la priorità assoluta di Jashari è il Milan. Il giovane centrocampista sta spingendo con forza per un trasferimento a San Siro il prima possibile, desideroso di iniziare la sua avventura nel campionato italiano. Questa chiara manifestazione di intenti da parte del giocatore ha avuto un peso determinante nella formulazione dell’offerta migliorata da parte del club italiano.

Nonostante il passo significativo compiuto dal calciomercato Milan, la trattativa non è ancora conclusa. Il Club Brugge è noto per essere un negoziatore tenace, e al momento ci sono ancora alcuni dettagli da limareprima di poter parlare di una chiusura definitiva. Tuttavia, l’impegno economico dimostrato dai rossoneri e la ferma volontà di Jasharirappresentano elementi di forte speranza per i tifosi del Diavolo.

Gli aggiornamenti sulla trattativa saranno cruciali nei prossimi giorni, con i tifosi milanisti in attesa di capire se il talentuoso centrocampista sarà il prossimo grande acquisto a rafforzare la rosa del club sette volte campione d’Europa. L’operazione Jashari è un test importante per la dirigenza milanista, che punta a costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni.