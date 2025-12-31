Mercato Milan, Tare punta forte su due talenti: uno di questi è … “il nuovo Lukaku”. Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, Tare continua a seguire due giovani talenti per il futuro: tra questi c’è anche “il nuovo Lukaku”

Secondo quanto riportato da ‘The Talent Hunter’, il Milan continua a monitorare con estrema attenzione il panorama internazionale, puntando con decisione sui profili più promettenti del calcio giovanile europeo. Geoffrey Moncada, sempre attento alle nuove leve, ha messo nel mirino due nomi che stanno facendo parlare gli scout di tutto il continente: Emmanuel Fejokwu e René Mitongo. Il club rossonero punta a giocare d’anticipo per assicurarsi prestazioni di alto livello e garantire un ricambio generazionale di qualità nelle proprie fila.

Fejokwu, terzino destro classe 2010 attualmente in forza all’Under 16 del West Ham, rappresenta un’opportunità strategica fondamentale. Nonostante la giovanissima età, il calciatore inglese gode di uno status favorevole grazie al passaporto olandese, che gli permetterebbe di essere tesserato come comunitario al compimento dei 16 anni, ovvero il 29 aprile 2026. La concorrenza è però agguerrita: oltre all’Inter, club come Ajax, PSV e Bayer Leverkusen sono già sulle sue tracce, rendendo l’operazione una vera e propria corsa contro il tempo.

Mercato Milan, René Mitongo: la Potenza di un Nuovo Lukaku

Parallelamente, l’interesse si sposta sul reparto offensivo con René Mitongo, attaccante classe 2008 dello Standard Liegi. Come sottolineato da ‘Social Media Soccer’, il giovane belga è stato paragonato per caratteristiche fisiche e tecniche al primo Romelu Lukaku, un profilo che stuzzica non poco la dirigenza milanista. Nonostante un recente rinnovo contrattuale fino al 2028, l’idea del Milan è quella di portarlo subito in Italia per inserirlo nel proprio settore giovanile. L’obiettivo finale sarebbe quello di prepararlo al grande salto in prima squadra, dove potrebbe presto diventare una risorsa preziosa per lo scacchiere tattico di Allegri.