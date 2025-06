Mercato Milan, Tare chiude la cessione: cifre e dettagli, in arrivo la fumata bianca

Mercato Milan, Igli Tare ha definito la cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors: cifre e dettagli dell’affare

Il futuro di Marco Pellegrino, giovane difensore centrale di proprietà del calciomercato Milan, sembra essere sempre più lontano da Milano, e questa volta a titolo definitivo. Dopo una metà di stagione trascorsa in prestito all’Huracán, l’esperienza rossonera del promettente argentino si avvia alla conclusione. Le ultime indiscrezioni, riportate da una fonte autorevole come Gianluca Di Marzio, indicano che il calciatore è in procinto di trasferirsi al Boca Juniors, uno dei club più prestigiosi del calcio sudamericano.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo account X (precedentemente Twitter), la trattativa per la cessione di Pellegrino al Boca Juniors sarebbe ormai in fase di definizione avanzata. I dettagli dell’operazione, come riportato dal noto giornalista sportivo, prevedono un esborso da parte del club argentino che si aggirerebbe tra i 3.5 e i 4 milioni di euro. A questa cifra, di per sé significativa per un difensore così giovane e con poca esperienza nel calcio europeo di alto livello, si aggiungerebbe una clausola non trascurabile: il Milan si assicurerebbe una percentuale del 20% circa su una futura rivendita del calciatore. Questa clausola è un chiaro segnale della fiducia che il club rossonero ripone ancora nelle potenzialità di Pellegrino, nonostante la scelta di cederlo a titolo definitivo.

La decisione di cedere Pellegrino in via permanente può essere letta sotto diverse chiavi di lettura. Da un lato, il Milan, nell’ottica di una gestione oculata delle risorse e di un mercato sempre più attento alla sostenibilità economica, potrebbe aver optato per monetizzare un asset che, al momento, non rientrava pienamente nei piani tecnici a lungo termine. La concorrenza nel reparto difensivo rossonero è elevata, con la presenza di elementi di esperienza e di altri giovani promettenti. Dall’altro lato, il prestito all’Huracán, pur avendo rappresentato un’opportunità per Pellegrino di accumulare minuti e esperienza, potrebbe non aver convinto appieno lo staff tecnico del Milan a trattenerlo per la prossima stagione.

Per Marco Pellegrino, il ritorno in Argentina e l’approdo in una realtà come il Boca Juniors rappresentano un’occasione d’oro per rilanciare la propria carriera. Il calcio argentino, noto per la sua intensità e fisicità, potrebbe essere l’ambiente ideale per la sua crescita e per mettere in mostra le sue qualità. Il Boca Juniors, con la sua storia gloriosa e il suo bacino di tifosi immenso, offre una vetrina importante a livello internazionale, e la possibilità di giocare con continuità in un campionato competitivo come quello argentino potrebbe consentire a Pellegrino di raggiungere la piena maturità calcistica.

In sintesi, la notizia riportata da Gianluca Di Marzio segna un punto di svolta nella carriera di Marco Pellegrino. Il difensore argentino si prepara a lasciare il Milan a titolo definitivo per intraprendere una nuova avventura al Boca Juniors, un club che, con un investimento importante, ha dimostrato di credere fortemente nelle sue capacità. Per il Milan, l’operazione rappresenta una plusvalenza e la possibilità di mantenere una percentuale su una futura rivendita, a testimonianza di come, nonostante la cessione, si continui a guardare con interesse alla crescita di questo promettente calciatore.