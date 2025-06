Mercato Milan, Tare rompe gli indugi! Prima offerta al Valencia per Javi Guerra, la posizione degli spagnoli

Mercato Milan, Igli Tare fa sul serio per Javi Guerra: inviata nella giornata di ieri la prima offerta al Valencia. I dettagli

Il calciomercato Milan, in questa sessione di calciomercato, sembra aver individuato in Javi Guerra del Valencia il suo obiettivo primario per rinforzare il centrocampo. Dopo giorni di indiscrezioni e voci di corridoio, la società rossonera ha finalmente concretizzato il suo interesse presentando un’offerta formale al club spagnolo. La proposta sul tavolo ammonta a 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus, per un totale potenziale di 20 milioni di euro. La notizia, riportata con dovizia di particolari da Gianluca Di Marzio, conferma la ferma volontà del Milan di acquisire il giovane talento spagnolo.

L’attesa è ora tutta per la risposta del Valencia. Sebbene l’offerta milanista sia importante, c’è la possibilità che il club spagnolo cerchi di ottenere una cifra maggiore. La ragione di questa potenziale richiesta risiede in un precedente importante: l’anno scorso, infatti, il Valencia aveva intavolato trattative con l’Atletico Madrid per Javi Guerra, arrivando a discutere cifre intorno ai 25 milioni di euro. Questo precedente potrebbe spingere il Valencia a non accontentarsi immediatamente della proposta rossonera, cercando di massimizzare il profitto dalla cessione del suo gioiello.

Come anticipato da Di Marzio stesso nei giorni scorsi, Javi Guerra ha compiuto una scalata impressionante nelle gerarchie dei desideri del Milan. Da semplice obiettivo tra i tanti, è diventato il vero e grande obiettivo su cui concentrare gli sforzi. Questa evoluzione testimonia la profonda convinzione della dirigenza milanista sulle qualità e il potenziale del centrocampista classe 2003.

La stagione appena conclusa è stata, per Javi Guerra, quella della consacrazione. Nonostante un campionato tutt’altro che semplice per il Valencia, che ha lottato per non retrocedere, il giovane centrocampista si è imposto come uno degli insostituibili della squadra. La sua presenza in campo è stata costante e determinante per il raggiungimento di una salvezza pressoché tranquilla. I numeri parlano chiaro: 38 partite totali disputate, nelle quali ha contribuito con 3 gol e altrettanti assist. Queste statistiche, pur non essendo eclatanti per un attaccante, sono significative per un centrocampista che ha svolto un ruolo cruciale nella fase di costruzione e di interdizione della sua squadra.

L’investimento su Javi Guerra da parte del Milan rappresenterebbe un passo importante nella costruzione di una squadra sempre più giovane e proiettata al futuro. La sua età, le sue qualità tecniche e la sua capacità di adattamento lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto rossonero. Ora, la palla passa al Valencia, e il mondo del calcio attende con ansia di scoprire se l’offerta del Milan sarà sufficiente per portare il talentuoso centrocampista spagnolo a San Siro. Le prossime ore, o forse giorni, saranno decisive per il futuro di Javi Guerra e per le strategie di mercato del Milan.