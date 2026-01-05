Calciomercato
Mercato Milan, Tare ha le idee chiare: se parte Nkunku il preferito del DS è lui. Colpo in prospettiva?
Mercato Milan, Igli Tare ha le idee chiare: se dovesse partire Nkunku il preferito è Cherif dell’Angers. Tutti i dettagli
Il mercato del Milan potrebbe subire una brusca accelerata nelle prossime ore. Se l’uscita di Christopher Nkunku verso il Fenerbahçe dovesse concretizzarsi — con il club turco pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro — il DS Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato. Secondo Tuttosport, il nome caldo per la sostituzione è quello di Sidiki Chérif, talento classe 2006 che sta incantando la Ligue 1 con la maglia dell’Angers.
Mercato Milan, chi è Sidiki Chérif: il talento che si ispira a Leão
Nato in Guinea ma di nazionalità francese, Chérif è una punta centrale moderna di 185 cm, capace di agire anche come ala sinistra. La sua crescita è stata fulminea:
- Numeri in crescita: In questa stagione ha già collezionato 4 gol in 16 presenze, dimostrando una maturità sottoporta rara per un diciannovenne.
- Idoli rossoneri: Curiosamente, il ragazzo ha dichiarato di ispirarsi proprio a Rafael Leão per il suo modo di attaccare la profondità e per la qualità nel dribbling.
- Duttilità per Allegri: Per Massimiliano Allegri rappresenterebbe un jolly prezioso: può fare il vice-Füllkrug o affiancare una punta pesante nel 3-5-2, garantendo strappi e imprevedibilità.
La strategia: dall’estate all’assalto immediato
L’incontro avvenuto a metà dicembre tra Tare e l’entourage del giocatore sembrava aver gettato le basi per un’operazione da concludere a giugno. Tuttavia, la pressione del Fenerbahçe su Nkunku sta cambiando le carte in tavola. Il Milan valuta Chérif circa 25-30 milioni di euro, una cifra che verrebbe interamente coperta dalla cessione del francese. Su di lui c’è però una fitta concorrenza di club tedeschi (Eintracht e Gladbach) e del Crystal Palace, motivo per cui il Diavolo potrebbe decidere di anticipare l’investimento già a gennaio per evitare aste estive.