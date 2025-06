Mercato Milan, Tare progetta la missione a Londra! Due obiettivi nel mirino, li vuole Allegri

Mercato Milan, Igli Tare pronto a volare a Londra per incontrare l’Arsenal: nel mirino dell’albanese ci sono Zinchenko e Calafiori

Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, stimato giornalista sportivo e voce storica del tifo milanista, il calciomercato Milan si starebbe preparando per una missione cruciale a Londra. L’obiettivo? Incontrare i vertici dell’Arsenal, con un’agenda ben precisa: discutere l’acquisizione di due profili difensivi che la dirigenza rossonera ritiene fondamentali per il rafforzamento del reparto arretrato in vista della prossima stagione. I nomi sul taccuino sono quelli di Oleksandr Zinchenko e Riccardo Calafiori, entrambi giocatori attualmente in forza ai Gunners.

La necessità di intervenire in difesa è un punto fermo nella strategia di mercato del Milan. Le recenti stagioni hanno evidenziato una certa vulnerabilità nel reparto, e la volontà è quella di aggiungere elementi di qualità ed esperienza, capaci di elevare il livello generale della retroguardia. Zinchenko, versatile terzino sinistro o centrocampista, rappresenta un profilo di grande interesse per la sua capacità di ricoprire più ruoli e per la sua esperienza a livello internazionale, maturata sia con il Manchester City che con l’Arsenal. La sua duttilità tattica potrebbe offrire diverse soluzioni a Massimiliano Allegri, garantendo copertura e spinta sulla fascia.

Ancora più intrigante, forse, la situazione legata a Riccardo Calafiori. Il giovane difensore centrale italiano, cresciuto nelle giovanili della Roma e transitato per il Bologna prima di approdare all’Arsenal, è considerato un talento puro con ampi margini di crescita. La sua statura, unita a buone doti tecniche e a una visione di gioco promettente, lo rendono un candidato ideale per il futuro della difesa rossonera. Per Calafiori, in particolare, il Milan starebbe studiando una formula di trasferimento meno onerosa nell’immediato: un prestito con diritto di riscatto. Questa modalità permetterebbe al club di via Aldo Rossi di valutare appieno il giocatore in un contesto di Serie A, senza l’onere di un acquisto a titolo definitivo immediato, e con la possibilità di esercitare l’opzione in un secondo momento, qualora il rendimento fosse quello sperato.

La scelta di puntare sull’Arsenal non è casuale. I Gunners, pur essendo un top club europeo, potrebbero essere aperti a trattative per giocatori che non rientrano pienamente nei piani tecnici del loro allenatore, o che cercano maggiore spazio. L’ottimo rapporto tra i due club, coltivato anche in passato attraverso altre operazioni di mercato, potrebbe facilitare le discussioni. La missione londinese, dunque, si preannuncia come un momento chiave per il mercato estivo del Milan. Le aspettative sono alte, e l’intenzione è quella di tornare a Milano con passi concreti in avanti per rinforzare un reparto che, secondo le analisi del club e le considerazioni di esperti come Pellegatti, necessita di innesti di qualità per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in campo europeo.