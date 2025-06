Mercato Milan, Tare sorprende tutti! Ha bloccato lui per la porta, clamorosa indiscrezione

Mercato Milan, Igli Tare spiazza tutti e si cautela: bloccato Milinkovic-Savic, portiere del Torino, in caso di partenza di Maignan

Il calciomercato entra nel vivo e le strategie delle big italiane cominciano a delinearsi. In casa Milan, l’attenzione è alta sulla porta, con il futuro di Mike Maignan ancora incerto. Sebbene il portiere francese sia un pilastro della squadra rossonera, le voci su un suo possibile addio non si placano, costringendo la dirigenza a guardarsi intorno per eventuali sostituti. E proprio su questo fronte, giungono novità significative.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una notizia sicura che emerge oggi è che il calciomercato Milan ha “bloccato” Vanja Milinković-Savić, attuale portiere del Torino. Questo non significa un acquisto imminente, ma piuttosto una mossa strategica per assicurarsi una corsia preferenziale sul giocatore, in attesa di definire la situazione di Maignan. Nei prossimi giorni, il club rossonero valuterà se affondare il colpo per il portiere serbo o se virare su altri profili.

Milinković-Savić, fratello d’arte del più noto Sergej Milinković-Savić, è un portiere di grande stazza fisica e con un buon potenziale, che in questa stagione ha dimostrato ulteriore crescita tra i pali del Torino. La sua presenza sul mercato non è passata inosservata: sempre secondo le informazioni di Moretto, il portiere era finito nel mirino di top club europei come il Manchester United e, in Italia, il Napoli nelle scorse settimane. Tuttavia, queste trattative non avrebbero avuto un seguito concreto, lasciando al Milan la possibilità di inserirsi con decisione.

Un fattore che rende l’operazione Milinković-Savić particolarmente interessante per il Milan è la sua clausola rescissoria, fissata a 20 milioni di euro. Questa cifra, sebbene non irrisoria, rende la trattativa potenzialmente molto più semplice e meno complessa rispetto ad altre opzioni sul mercato. Un esempio in tal senso è la situazione legata ad Anatoliy Svilar della Roma. Il portiere giallorosso, anch’esso accostato al Milan, non ha una clausola fissa e la sua valutazione potrebbe essere oggetto di una lunga negoziazione con la Roma, un club notoriamente difficile da trattare in sede di mercato.

Proprio per quanto riguarda Svilar, Moretto rivela che il portiere portoghese interessa molto anche al Bournemouth, squadra della Premier League dove opera come direttore sportivo Tiago Pinto, ex dirigente proprio della Roma. Questo scenario potrebbe innescare un’asta per Svilar, complicando ulteriormente un eventuale tentativo del Milan.

In definitiva, la mossa del Milan su Vanja Milinković-Savić appare come una decisione prudente e intelligente. Con la possibilità di un addio di Maignan ancora nell’aria, assicurarsi un’opzione valida e con una clausola definita permette al club di avere una base solida su cui lavorare, senza essere costretto a trattative lunghe e complesse in caso di necessità. Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’evoluzione della situazione portieri in casa rossonera, ma il nome di Milinković-Savić è ora prepotentemente in pole position come potenziale erede del portiere francese.