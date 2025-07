Mercato Milan, Tare spiazza tutti! Pista da non credere a sinistra, può arrivare lui

Mercato Milan, Igli Tare studia un profilo a sorpresa per il ruolo di terzino sinistro: occhi su Ismail Jakobs del Galatasaray

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e il calciomercato Milan, come molte altre grandi squadre europee, sta lavorando alacremente per colmare le lacune della propria rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità più stringenti per i rossoneri, spicca la necessità di rafforzare la fascia sinistra, un ruolo chiave nel moderno calcio che richiede non solo solidità difensiva, ma anche capacità di spinta e contributo in fase offensiva.

La ricerca di un terzino sinistro affidabile e al contempo economicamente sostenibile ha portato la dirigenza milanista a sondare diverse piste, sia sul panorama nazionale che, soprattutto, internazionale. Il “vuoto” in quella zona del campo è percepito come una delle priorità assolute per il tecnico e la società, desiderosi di allestire una squadra in grado di competere su più fronti. Il mercato turco, in particolare, si sta rivelando una fonte interessante per profili che coniugano talento e costi contenuti.

In questo contesto, emerge con forza il nome di Ismail Jakobs, un giocatore che sta attirando l’attenzione degli osservatori milanisti. Venticinque anni appena compiuti, Jakobs è un esterno sinistro di origini tedesche ma con la cittadinanza senegalese, che lo ha portato a vestire la maglia della nazionale del Senegal. Attualmente milita nelle fila del Galatasaray, uno dei club più prestigiosi del campionato turco, dove ha mostrato le sue qualità sia in patria che nelle competizioni europee.

Ciò che rende Ismail Jakobs un profilo particolarmente appetibile per il Milan è la sua valutazione economica. Rispetto ad altri nomi più blasonati o con maggiore esperienza nei campionati top europei, Jakobs rappresenta un’opzione a più basso costo, perfettamente in linea con la strategia di un mercato oculato e sostenibile che il Milan intende perseguire. Nonostante il costo contenuto, le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un elemento potenzialmente in grado di fare la differenza. La sua velocità, la capacità di cross, e la solidità difensiva sono attributi che lo renderebbero un’ottima aggiunta alla rosa di Stefano Pioli.

La sua esperienza internazionale, maturata sia con il Galatasaray che con la nazionale senegalese, aggiunge un ulteriore tassello al suo valore. Giocare in un campionato competitivo come quello turco e affrontare sfide di alto livello in Europa o con la propria nazionale contribuisce a forgiare il carattere e le capacità di un calciatore. Il Milan sta quindi valutando attentamente questa pista estera, che potrebbe rivelarsi una soluzione intelligente per un reparto che necessita di rinforzi. Come riportato da Gazzetta.it, il nome di Jakobs è sul tavolo delle trattative, e le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa promettente alternativa si concretizzerà in un trasferimento che potrebbe portare nuova linfa alla fascia sinistra rossonera. L’obiettivo è chiaro: garantire al tecnico le risorse migliori per puntare ai massimi traguardi, bilanciando sempre qualità e sostenibilità finanziaria.