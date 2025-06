Mercato Milan, Tare al lavoro sulle uscite: extra-budget e non solo, c’è un piano preciso all’orizzonte

Mercato Milan, Igli Tare, DS rossonero, lavora alle uscite per accumulare un tesoretto importante in entrata: la situazione

La finestra di calciomercato estiva del 2025 si preannuncia cruciale per il Milan, con la possibilità di un extra budget destinato ai nuovi acquisti. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, questa iniezione di denaro fresco potrebbe derivare in larga parte dalle cessioni strategiche di alcuni elementi della rosa attuale. Tali movimenti in uscita sono considerati fondamentali per sbloccare l’assalto ai giocatori che il direttore sportivo Igli Tare ha cerchiato in rosso nella sua shortlist.

Il calciomercato Milan, infatti, ha un taccuino ricco di profili che sono stati attentamente individuati come interessanti e funzionali al progetto tecnico targato Massimiliano Allegri per la stagione 2025/2026. L’elenco dei possibili obiettivi è ampio e variegato, includendo nomi che spaziano in diversi reparti del campo. Tra i calciatori nel mirino del club di Via Aldo Rossi, Calciomercato.com cita Desire Doué, un giovane talento offensivo che potrebbe portare fantasia e imprevedibilità all’attacco rossonero. Per la difesa, l’attenzione sembra rivolgersi a Arnau Pubill e Maxim De Cuyper, due terzini che potrebbero garantire spinta e solidità sulle fasce.

A centrocampo, l’interesse si focalizza su Ardon Jashari, un promettente mediano con ottime capacità di interdizione e impostazione, e Granit Xhaka, un veterano di grande esperienza e personalità, capace di dettare i ritmi e offrire leadership in mezzo al campo. Un altro nome suggestivo per la mediana è Javi Guerra, un giovane prospetto con grandi margini di crescita.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Milan sembra orientarsi verso due attaccanti di spessore internazionale: Mateo Retegui, centravanti della nazionale italiana con un fiuto del gol innato e una grande capacità di lotta, e Dusan Vlahovic, un bomber di razza con un potenziale realizzativo enorme. Questi sono solo alcuni dei nomi che circolano, a dimostrazione della minuziosa attività di scouting portata avanti dalla dirigenza rossonera.

In questo contesto di fermento e attesa, le prossime ore si preannunciano decisive per la gestione del mercato estivo. Calciomercato.com sottolinea come il Milan stia lavorando su due fronti: da un lato, le cessioni programmate e quelle da provare a finalizzare nel futuro prossimo, essenziali per generare i fondi necessari; dall’altro, un incontro cruciale con i vertici societari per discutere e, possibilmente, aumentare il budget già a disposizione. Questi passaggi sono determinanti e potrebbero cambiare radicalmente la strategia e la capacità di spesa del Milan sul mercato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni del club per la stagione ventura, in linea con le richieste del tecnico Allegri e le aspettative dei tifosi. La capacità di azione del Milan dipenderà fortemente dall’esito di queste delicate operazioni in entrata e in uscita.